Λίγο μετά τη συμπλήρωσε έξι ωρών στις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν, το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του λόγο σύγκρουσης δύο Hypercars.

Επεισοδιακές έχουν αποδειχθεί οι πρώτες ώρες στις 24 Ώρες Λε Μαν, τον τέταρτο αγώνα του WEC στην αγωνιστική σεζόν του 2024. Λίγο πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά στην έβδομη ώρα του μεγάλου αγώνα είχαμε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας για πρώτη φορά.

Ο λόγος ήταν η εγκατάλειψη της #15 BMW M Hybrid V8 που βρισκόταν στην 11η θέση. Το γερμανικό αγωνιστικό δεχόταν γύρο από τη #83 Ferrari που οδηγούσε ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα και ήταν στην 1η θέση του αγώνα. Ο Πολωνός έκανε δεξιά το τιμόνι για να αποφύγει ένα πιο αργό GT3 αγωνιστικό αυτοκίνητο και χτύπησε την BMW στέλνοντάς τη στις μπαριέρες. Έπειτα από το συμβάν στην πίστα βγήκε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ακολουθήστε όλη τη δράση από τις 24 Ώρες Λε Μαν στο LIVE του gMotion by Gazzetta πατώντας εδώ.

Το εμπρός μέρος της BMW M Hybrid V8 διαλύθηκε, το ίδιο και το σύστημα διεύθυνσης κι έτσι οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη. Οι αγωνοδίκες ήδη εξετάζουν το συμβάν για πιθανή ποινή. Δείτε την επαφή στα παρακάτω βίντεο.

MORE drama on track as #15 BMW Motorsport collides into the barrier.



First safety car of the race is deployed.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/B4B9GVxk59