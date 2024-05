Η βρετανική ομάδα θα πάρει μέρος στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στο Πριγκιπάτο με ένα ξεχωριστό livery.

Μία ιδιαίτερη έκπληξη μας επεφύλασσε η McLaren Racing ενόψει του Grand Prix Μονακό. Η βρετανική ομάδα το τριήμερο 24-26 Μαΐου θα τιμήσει τη μνήμη του θρύλου της Formula 1, Άιρτον Σένα, με ένα ξεχωριστό χρωματισμό στα μονοθέσιά της, 30 χρόνια μετά το θάνατό του.

Η MCL38 των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θα «ντυθεί» στα χρώματα της Βραζιλίας, με το κίτρινο να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Επιπλέον περιλαμβάνει σκούρο μπλε στο ρύγχος του ενώ το αμάξωμα πάνω από το κιβώτιο ταχυτήτων και η πίσω αεροτομή έχουν βαφτεί πράσινα. Το όνομα του Σένα βρίσκεται στην εμπρός και στην πίσω αεροτομή.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM