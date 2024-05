Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για τις σωματικές επιπτώσεις που είχαν οι 63 γύροι του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια του 2024.

Ο αγώνας της Formula 1 στην Ίμολα έχει περάσει στο παρελθόν. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την πέμπτη του φετινή νίκη παρά το γεγονός πως απειλήθηκε στο τέλος του αγώνα από τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη νίκη του Ολλανδού τους τελευταίους μήνες, κάτι που μας δείχνει πως οι αντίπαλοι της Red Bull Racing την έχουν πλησιάσει σε απόδοση.

Μετά το τέλος του Grand Prix ο Φερστάπεν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου καταπονημένος, κάτι που κίνησε την περιέργεια πολλών για το τι ακριβώς είχε. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε γιατί δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.

«Είμαι καταβεβλημένος από τις αναπηδήσεις για να είμαι ειλικρινής. Με πονάνε όλα. Δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης, απλά είχε πάρα πολλές αναπηδήσεις το οδόστρωμα. Μετά από 20 γύρους ένιωθα ενοχλήσεις στην πλάτη. Ανυπομονώ να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου, να μου κάνουν ένα μασάζ και μάλλον να πάρω μερικά παυσίπονα, ή κάτι τέτοιο», είπε ο Φερστάπεν.

Επιπλέον ο 26χρονος μίλησε για το γεγονός πως πλέον η κυριαρχία της Red Bull Racing απειλείται: «Ξεκάθαρα οι ομάδες που είναι γύρω μας έχουν ξεκινήσει να μας φτάνουν σε απόδοση και κάνουν πολύ καλή δουλειά για να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους. Από τη μεριά μας επίσης προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσεις στο μονοθέσιό μας».

