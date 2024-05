Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing ήταν απογοητευμένος που δεν πρόλαβε ούτε να κάνε επίθεση στον Ολλανδό οδηγό για τη νίκη στην πίστα της Ίμολα.

Πολύ κοντά στη δεύτερη νίκη της καριέρας του έφτασε ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός μετά το θρίαμβο στο Μαϊάμι ήταν ο βασικός αντίπαλος του Μαξ Φερστάπεν για τη νίκη στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, όμως δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Η μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό ήταν μόλις επτά δέκατα του δευτερολέπτου, με τον Ολλανδό να είναι ο νικητής.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ο Νόρις εμφανίστηκε πεπεισμένος πως μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα: «Ναι, θα τον περνούσα. Με πονάει που το λέω αλλά αν είχα ένα δύο γύρους ακόμα και θα τον περνούσα. Είναι σκληρό, είναι κρίμα. Πάλεψα πολύ σκληρά μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Έχασα πολύ χρόνο στην αρχή του αγώνα από τον Μαξ. Στο πρώτο stint ήταν ταχύτερος αλλά στο δεύτερο ήμασταν εμείς πιο γρήγοροι. Το πρώτο μισό ήταν δύσκολο, το δεύτερο όχι τόσο. Με έναν ή δύο γύρους ακόμα όλα θα ήταν πιο όμορφα, όμως δεν ήταν γραφτό σήμερα».

Επιπλέον ο Βρετανός οδηγός της McLaren μίλησε για τη βελτίωση της ομάδας του και τη νέα πραγματικότητα του να μάχεται για νίκες: «Όλο το τριήμερο ήμασταν πολύ γρήγοροι. Πλέον μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μαζί με τις Ferrari και Red Bull και είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσουμε. Η ομάδα κάνει πολύ καλή δουλειά και πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μαχόμαστε για τις πρώτες θέσεις. Είναι έκπληξη για εμένα να λέω πως είναι εκνευριστικό που δεν κέρδισα τον αγώνα αλλά μετά από το Μαϊάμι και τις βελτιώσεις που έχουμε κάνει είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα».

Ο Νόρις αναδείχθηκε Driver of the Day του αγώνα στην Ίμολα.

