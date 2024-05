O Ολλανδός οδηγός υποστήριξε ότι η απόδοση της RB20 δεν ήταν καλή με τα ελαστικά σκληρής γόμας.

Ο Μαξ Φερστάπεν είδε την McLaren του Λάντο Νόρις να... γεμίζει τους καθρέπτες του, πριν φθάσει δύσκολα στην 59η νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανέφερε ότι η απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull Racing δεν ήταν ικανοποιητική στο Grand Prix Εμίλια Ρομάνια με τα ελαστικά σκληρής γόμας.

«Σε όλο τον αγώνα έπρεπε να πιέζω στο όριο, προκειμένου να χτίσω μία διαφορά από τους υπόλοιπους οδηγούς. Με τα ελαστικά μέσης γόμας η απόδοσή μας ήταν αρκετά καλή, τα ελαστικά σκληρής γόμας ήταν πιο δύσκολο να τα διαχειριστώ. Στους τελευταίους 10-15 γύρους δεν είχα πρόσφυση, το μονοθέσιο γλιστρούσε αρκετά. Είδα τον Λάντο να πλησιάζει και στους τελευταίους 10 γύρους κινήθηκα στο όριο. Είναι όμως δύσκολο όταν τα ελαστικά δεν αποδίδουν. Δεν είχα το περιθώριο να κάνω αρκετά λάθη, ευτυχώς δεν έκανα. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη μου».

