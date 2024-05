Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Ίμολα; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο έβδομος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 63 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με αγωνία.

Από την κορυφή θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πήρε την έβδομη pole position σε ισάριθμα Grand Prix φέτος και θέλει να φτάσει στις 6 νίκες τη σεζόν που διανύουμε. Δίπλα του θα έχει τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος έχει το ρυθμό να παλέψει για τη νίκη. Πίσω τους βρίσκονται τα μονοθέσια της Ferrari που έδειξαν εξαιρετικό ρυθμό αγώνα στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής.

It's the hot topic here in the paddock 🔥



What d'you reckon? 🤔#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ldXzOK9sla