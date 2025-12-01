F1 - Πιάστρι: «Δύσκολο να δεχτώ αυτό που έγινε»

Στάθης Κοκκορόγιαννης
Ο Αυστραλός βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή θέση καθώς οδεύει στο Άμπου Ντάμπι ως τρίτος στη βαθμολογία οδηγών της Formula 1.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε το Grand Prix Κατάρ της Formula 1 για τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός τα έκανε όλα τέλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα, όμως η στρατηγική της McLaren Racing του στέρησε τη δυνατότητα να πάρει τη νίκη στη Λουσέιλ

Το νέο… στραπάτσο έδωσε τη δυνατότητα στον Μαξ Φερστάπεν να πάρει τη νίκη και να μειώσει τη διαφορά στους 12 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις στη βαθμολογία.

Εμφανής απογοήτευση

Μετά τον τερματισμό, ο Πιάστρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στις δηλώσεις του πριν το βάθρο. Ο Αυστραλός ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή το τεράστιο λάθος που έκανε η McLaren με τη στρατηγική.

 

«Κάναμε ξεκάθαρα λάθος στη στρατηγική. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα, δεν μπορούσα να πάω πιο γρήγορα. Προσπάθησα για το καλύτερο αλλά δεν ήταν γραφτό να κερδίσω».

Επιπλέον ανέφερε: «Εκ των υστέρων είναι ξεκάθαρο το τι έπρεπε να κάνουμε, όμως θα συζητήσω με την ομάδα το τι έγινε».

Ένα δύσκολο αποτέλεσμα

Παρά την απογοήτευση, o Πιάστρι αναγνώρισε τα θετικά του τριημέρου, το οποίο ξεκίνησε εξαιρετικά, αλλά τελείωσε με την ομάδα του να ευθύνεται για την απώλεια της νίκης

«Ναι, δεν είναι όλα μαύρα. Ήταν ένα καλό τριήμερο, ο ρυθμός μας ήταν πολύ δυνατός. Είναι δύσκολο να δεχθώ τι έγινε», είπε στο τέλος.

@Photo credits: McLaren media

