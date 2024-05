Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στην πίστα της Ίμολα.

Η τελευταία ευκαιρία των ομάδων να βρουν επιπλέον απόδοση και ταχύτητα πριν τη μάχη της pole position ήταν το FP3 του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Ωστόσο οι κόκκινες σημαίες δεν επέτρεψαν στους οδηγούς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η διαδικασία στα τελευταία 10 λεπτά επηρεάστηκε λόγω της εξόδου του Σέρχιο Πέρεζ στη Βαριάντε Άλτα (στροφές 14-15) που προκάλεσε την κόκκινη σημαία. Ο Μεξικανός πάτησε άτσαλα στο κερμπ, από την αναπήδηση το μονοθέσιο αποσταθεροποιήθηκε και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των οδηγών δεν κατάφερε να κάνει προσομοιώσεις κατατακτηρίων με λίγα καύσιμα και φρέσκα ελαστικά.

And we have another red flag! 🚩



Now Perez has found the barriers at the Varinate Alta chicane#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/cPjEJDFj3u — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Πριν την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας για την έξοδο του Πέρεζ, ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε την ταχύτερη επίδοση για λογαριασμό της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:15,529 που του έδωσε την 1η θέση. Έδειξε έτσι ένα δείγμα της ταχύτητας της MCL38. Δεύτερος ήταν ο νικητής του Grand Prix Μαϊάμι, Λάντο Νόρις, κάνοντας το 1-2 για τη McLaren. Ο Βρετανός ήταν τρία δέκατα μακριά από τον teammate του.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Αμφότεροι δεν πρόλαβαν να κάνουν προσπάθεια με φρέσκια μαλακή γόμα ελαστικών στο τέλος του FP3. O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ακολούθησε, ενώ στην 6η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν κατάφερε να κάνει χρονομετρημένη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα και είναι άγνωστο αν η Red Bull Racing βελτίωσε όπως θα ήθελε το μονοθέσιό της από χθες.

The session resumes with just under two minutes to go



Charles and Carlos are in a hurry! 😮#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/YnW4oUaZt9 May 18, 2024

Στην 7η θέση της κατάταξης ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams μπροστά από τον Έστεμπαν Οκόν της Alpine Racing. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

Lewis getting some air 🛫



Just one wheel on the track! 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/GSYjMpT0Q0 — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Η πρώτη κόκκινη σημαία του FP3 έκανε την εμφάνισή της στο 28ο από τα 60 λεπτά της διαδικασίας. Ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε λάθος στη στροφή 19 και έχασε τον έλεγχο της AMR24 του και κατέληξε με φόρα στις μπαριέρες. Το μονοθέσιό του υπέστη σημαντική ζημιά στην αριστερή του πλευρά και οι μηχανικοί της Aston Martin έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους ώστε να το ετοιμάσουν για τις κατατακτήριες δοκιμές. Άγνωστο είναι αν η βρετανική ομάδα έχει ανταλλακτικά των νέων αναβαθμίσεων που έφερε στην Ίμολα.

Alonso had a moment exiting Rivazza and it was session over for the Spaniard 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/XtKB3ZnOKR — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν τη σειρά εκκίνησης του Grand Prix. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 16:40 για να μπείτε σε κλίμα μάχης pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Εμίλια-Ρομάνια

Φωτογραφίες: McLarenF1/X