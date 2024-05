Ο ενθουσιασμός στην Ίμολα για τη Scuderia Ferrari και για την άφιξη του Λούις Χάμιλτον αγγίζει το... θεϊκό.

Ο φανατισμός των tifosi της Ferrari πήρε νέα διάσταση με την είδηση ότι ο Λούις Χάμιλτον θα ενταχθεί στην ομάδα από την επόμενη σεζόν. Μια εντυπωσιακή εικόνα που δημιουργήθηκε από τους οπαδούς στην Ίμολα αποτυπώνει την αίσθηση αυτής της ιστορικής στιγμής: Ο Χάμιλτον απεικονίζεται ως Ιησούς Χριστός, ο διευθυντής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ως ο Πάπας, και ο Σαρλ Λεκλέρ ως η Παναγία Θεοτόκος. Η σύνθεση αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο τον ενθουσιασμό αλλά και την προσμονή για τις μεγάλες επιτυχίες που ελπίζουν να φέρει ο νέος συνδυασμός.

Η εικόνα έγινε αμέσως viral, κατακλύζοντας τα κοινωνικά δίκτυα και τραβώντας την προσοχή των φανατικών και μη οπαδών του αθλήματος. Οι tifosi δεν κρύβουν τη λατρεία τους για την ιστορική ομάδα και το πάθος τους για τη νίκη. Η άφιξη του Χάμιλτον, ενός από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, ενισχύει την ελπίδα για αναγέννηση και επιστροφή στις νίκες. Ο ίδιος ο Χάμιλτον είδε την εικόνα κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εμφάνισης στην Ίμολα και αστειεύτηκε ότι κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει τα μαλλιά του όπως σε αυτήν.

KAKSKDKDLDKXO LEWIS SAW THE PHOTO AND SAID HE NEEDS TO GROW HIS HAIR LIKE THAT 😭😭😭😭 “it’s so good!” pic.twitter.com/o9zQdqHvpI https://t.co/e6yNZuFltm