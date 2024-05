SWM Motorcycles: Ολοκληρωμένες λύσεις για κατόχους διπλώματος Α1 (vid)

Υπάρχουν κάποια εργοστάσια με όχι τόσο γνωστό όνομα, αλλά με υπόβαθρο που μιλάει στην ψυχή των ψαγμένων φίλων της μοτοσικλέτας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιταλική SWM Motorcycles.

Αξίζει να ανατρέξουμε στο παρελθόν για να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει συλλέξει η ιταλική φίρμα στο πέρασμα του χρόνου. Το εργοστάσιο πέρασε από σαράντα κύματα, αλλά κάθε σταθμός της ιστορίας του είναι συνδεδεμένος με εντυπωσιακές αλλαγές και δυναμικές επανεκκινήσεις. Οι ρίζες του φτάνουν στους εκτός δρόμου αγώνες που μεσουρανούσαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

SWM Who is Who