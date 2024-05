Ο επικεφαλής των τμημάτων αεροδυναμικής και τεχνολογίας της Red Bull πήρε μέρος στο Ιστορικό Grand Prix Μονακό του 2024 και οι αγωνιστικές του ικανότητες εντυπωσιάζουν...

Ο Άντριαν Νιούι, επικεφαλής των τμημάτων αεροδυναμικής και τεχνολογίας της Red Bull Racing, έδειξε τις αγωνιστικές του ικανότητες, καθώς πήρε μέρος στο Ιστορικό Grand Prix Μονακό 2024. Ο Νιούι πήρε ένα διάλειμμα από το να σχεδιάζει μονοθέσια της Formula 1 και έτρεξε με την Lotus 49B του 1968, την οποία μάλιστα είχε αγοράσει το 2014. Η συγκεκριμένη Lotus είναι η ίδια που πήρε την pole position και κέρδισε το Grand Prix του Μονακό το 1968 με οδηγό τον 2 φορές πρωταθλητή Γκράχαμ Χιλ. Ο 65χρονος Νιούι αγωνίστηκε στην «κατηγορία D» που περιλαμβάνει μονοθέσια της F1 από τις χρονιές 1966 έως 1972.

Ο «γκουρού» της Red Bull δεν είχε την καλύτερη εκκίνηση, αλλά ανέκαμψε και κατάφερε να τερματίσει 4ος χαρίζοντας ωραία στιγμιότυπα, με το καλύτερο να είναι η προσπέραση που έκανε στην θρυλική φουρκέτα της πίστας του Μονακό.

Στο Ιστορικό GP του Μονακό, πήρε μέρος επίσης και ο CEO της McLaren F1, Ζακ Μπράουν, ο οποίος αγωνίστηκε με μία Williams FW07B, στην «κατηγορία F» που συμπεριλαμβάνει μονοθέσια από τις χρονιές 1977 έως 1980.

Racing around the streets of Monaco is epic. Practice session done in my Williams FW07B with the @unitedautosport team. Pace was good, car felt good - looking forward to qualifying tomorrow! Got some driving tips from some guy that said he won in a McLaren in 2007 @alo_oficial… pic.twitter.com/p2gN8oRdtm