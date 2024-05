O Βραζιλιάνος οδήγησε το μονοθέσιο με το οποίο ο αείμνηστος θείος του, Άιρτον Σένα, «δάμαζε» τους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Η McLaren MP4/5B που κέρδισε το Grand Prix Μονακό της Formula 1 στα χέρια του Άιρτον Σένα πίσω στο 1989, επέστρεψε στο σιρκουί πόλης. Αυτή τη φορά οδηγός ήταν ο ανιψιός του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μπρούνο Σένα.

Ο Βραζιλιάνος είχε μια μοναδική ευκαιρία στο περιθώριο του ιστορικού GP Μονακό να οδηγήσει ένα μονοθέσιο που κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν από 35 ολόκληρα χρόνια.

Δεν ήταν το μόνο ιστορικό μονοθέσιο που βρέθηκε στο Μονακό, όμως η παρουσία του και τα χρώματα στο κράνος του Μπρούνο Σένα κέντρισαν το ενδιαφέρον όλων όσων βρέθηκαν στο Πριγκιπάτο. Ο μαγευτικός ήχος του V12 ατμοσφαιρικού κινητήρα της Honda ήχησε και πάλι στους στενούς δρόμους του Μονακό και το εμβληματικό τούνελ.

Αναμφίβολα έκανε πολλούς να νοσταλγήσουν τις παλιές και… άγριες εποχές της Formula 1. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλοι μας θα θέλαμε να ήμασταν στη θέση του Μπρούνο Σένα.

Special car. Special streets. 🧡



Watch Bruno Senna take his uncle Ayrton's Monaco-winning MP4/5B round the iconic track.#Senna30 #SennaSempre pic.twitter.com/OJEaFiPmgn