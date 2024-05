Ο Αμερικανός δεν δίστασε να συγκρίνει τον οδηγό του με τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και ισχυρίστηκε πως θα τον κέρδιζε.

Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός Μαξ Φερστάπεν-Red Bull Racing μοιάζει ανίκητος. Η αυστριακή ομάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ορισμένα από τα πιο κυρίαρχα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1, ενώ ο Ολλανδός με το ταλέντο και την ταχύτητά του σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ποιος όμως είναι αυτός που θα μπορούσε να κερδίσει σε μία σεζόν στα ίσα τον 26χρονο; Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, πιστεύει πως ο οδηγός του, Λάντο Νόρις, είναι αυτός που έχει όλα όσα χρειάζεται για να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

