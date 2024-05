Το ντεμπούτο του Καζακστάν στο πρωτάθλημα του MotoGP αναμένεται να πραγματοποιηθεί φέτος, καθώς ο αγώνας στην Ινδία είναι εξαιρετικά αμβίβολο ότι θα διεξαχθεί.

Το παρθενικό Grand Prix στο Καζακστάν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί τελικά στο φετινό πρωτάθλημα του MotoGP. Ο αγώνας που είχε προγραμματιστεί αρχικά για το τριήμερο 14-16 Ιουνίου μπήκε στο… ψυγείο λόγω των σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν τη χώρα το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο δεν είχε ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για τον αγώνα κάτι που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο της μη διεξαγωγής του. Φαίνεται τώρα πως η Dorna βρήκε ένα... χρονικό παράθυρο για να χωρέσει στο φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα τον αγώνα στο Καζακστάν.

Όπως αναφέρει το motorsport.com, η θέση της Ινδίας στο καλεντάρι είναι υπό αμφισβήτηση και είναι πιθανό το Grand Prix να μην πραγματοποιηθεί εφέτος. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή του αγώνα στην πίστα του Μπουντ έχει αργήσει να καταθέσει τις πληρωμές για τον περσινό αγώνα.

