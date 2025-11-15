Ο τεράστιος ανταγωνισμός στη Formula 1 του σήμερα είναι αποτέλεσμα της κατακόρυφης βελτίωσης στο επίπεδο των οδηγών που παίρνουν προαγωγή από τις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων.

Το GP Βραζιλίας επιβεβαίωσε πόσο κοντά είναι πλέον οι ομάδες της Formula 1. Και τα 10 μονοθέσια που συμμετείχαν στο Q3 χωρίστηκαν μόλις από 0.528 δλ στην πίστα του Ιντερλάγκος Ίντερλαγκος. Παρόμοια τάση υπήρξε και στο Q1 και στο Q2, όπου 14 οδηγοί είχαν διαφορά μεταξύ τους μισό δευτερόλεπτο.

Strap yourself in for this incredible battle for position in the final two laps of Sunday's race! 🤩#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LSUknczfDk November 11, 2025

Ένα grid πιο πυκνό από ποτέ

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, θεωρεί ότι το σημερινό grid της Formula 1 είναι ίσως το πιο ανταγωνιστικό στην ιστορία του αθλήματος, την ώρα που οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι παλεύουν μεταξύ τους για τον φετινό τίτλο.

Η εικόνα των αριθμών ενισχύει τη θέση του: οι 10 από τους 20 οδηγούς του grid είναι νικητές Grand Prix (σ.σ. το 2026 θα προστεθούν στο grid άλλοι δύο οδηγοί, Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac), ισάριθμοι έχουν πανηγυρίσει pole position, ενώ 15 έχουν ανέβει στο βάθρο. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ο Γιούκι Τσουνόντα και οι rookies Όλιβερ Μπέρμαν, Λίαμ Λόσον, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Φράνκο Κολαπίντο.

Ο Στέλα δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το τωρινό grid της Formula 1: «Αυτό που βλέπουμε φέτος στη Formula 1, σε επίπεδο ανταγωνισμού και είναι κάτι που μπορεί να αξίζει λίγη ανάλυση – δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Δεν ανακαλώ άλλη χρονιά με τόσο ποιοτικό pool οδηγών».

Πολλά ταλέντα επιπέδου παγκόσμιου πρωταθλητή

Ο Στέλα πιστεύει ότι ο λόγος πίσω από αυτή την άνθιση βρίσκεται στην εκρηκτική εξέλιξη των μικρότερων κατηγοριών. Αυτή η εξέλιξη έχει βοηθήσει στην εύρεση ολοένα και περισσότερων κορυφαίων ταλέντων:

«Η νέα γενιά οδηγών είναι απίστευτα καλή. Τώρα έχουμε επτά ή οκτώ οδηγούς επιπέδου παγκόσμιου πρωταθλητή. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή οι μικρές κατηγορίες είναι πλέον τόσο καλές. Αυτά τα παιδιά κάνουν καρτ με δεδομένα, προπονούνται σε υψηλό επίπεδο ήδη από την εφηβεία τους. Αυτό έχει κάνει το πεδίο τόσο, μα τόσο σφιχτό. Η διαφορά βρίσκεται πλέον στο τελευταίο 1%», εξήγησε.