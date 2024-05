H Ferrari ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Σπα και πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position της στο WEC.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του WEC για τις 6 Ώρες του Σπα. Συνολικά 37 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες ρίχτηκαν στη μάχη σε μία θρυλική διαδρομή και μπροστά σε χιλιάδες θεατές που είχαν γεμίσει τις κερκίδες.

Στην κατηγορία Hypercar, η Ferrari ήταν αυτή που ξεχώρισε και κατέκτησε την pole position χάρη στον Αντόνιο Φουόκο. Ο Ιταλός με τη #50 499P σημείωσε το 2:02,600 και για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη διαδικασία της Hyperpole. Στη 2η θέση και μισό δευτερόλεπτο μακριά ήταν η #5 Porsche του Ματ Κάμπελ, ο οποίος ήταν στην pole position για τον αγώνα του Κατάρ.

Pole in Imola.

Pole in Spa.



Antonio Fuoco puts the @FerrariHypercar No.50 on top again! 👏🏻#WEC #6HSpa pic.twitter.com/uxLitVecIi — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 10, 2024

Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις για την Cadillac με τον Άλεξ Λιν στο #2 πρωτότυπο αγωνιστικό να παίρνει την 3η θέση όντας μόλις οκτώ χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον Κάμπελ.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη Porsche 963. Αρχικά ήταν οι ιδιωτικές συμμετοχές των Proton Competition και Team Jota, ενώ στην 6η θέση ήταν το #6 που προηγείται στη βαθμολογία. To πρώτο αγωνιστικό της Toyota ήταν το #8 GR010 στην 7η θέση της κατάταξης. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα εξής αγωνιστικά: #35 Alpine, #83 Ferrari και #20 BMW.

Σοκ προκάλεσε ο πρόωρος αποκλεισμός του #7 Toyota από το Q1. To αγωνιστικό πρωτότυπο που κέρδισε τον προηγούμενο αγώνα θα εκκινήσει από τη 15η θέση. Από την 11η θέση θα εκκινήσει η #51 Ferrari.

Στην κατηγορία LMGT3, το γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames κατέκτησε την pole position, πρώτη στη φετινή σεζόν. Η Σάρα Μπόβι με τη #85 Lamborghini Huracan GT3 σημείωσε το 2:20,755 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία της Hyperpole.

Από τη 2η θέση θα εκκινήσει η #95 McLaren 720S της United Autosports, με τον Τζορτζ Κέιγκιλ να είναι μόλις τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την pole position. Στην 3η θέση ήταν η #46 BMW M4 GT3 της Team WRT, στην οποία είναι οδηγός ο Βαλεντίνο Ρόσι. Χρέη οδηγού στις κατατακτήριες δοκιμές είχε ο έτερος οδηγός του πληρώματος, Άχμεντ Αλ Χάρτι.

Η διαδικασία της Hyperpole διεκόπη όταν o Άλεξ Μαλίκιν με τη #92 Porsche 911 GT3 είχε έξοδο στη Ραντιγιόν έπεσε με πολλά χιλιόμετρα στον προστατευτικό τοίχο. Από την πρόσκρουση το αγωνιστικό αυτοκίνητο διαλύθηκε.

RED FLAG - Huge incident for #92 on Raidillon.



Driver is safe and will undergo medical checks at the hospital, as per normal procedure.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/foRahXusaI May 10, 2024

Οι 6 Ώρες του Σπα θα ξεκινήσουν το Σάββατο, 11/5, στις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών WEC 6 Ώρες Σπα

Φωτογραφίες: Ferrari Press Office