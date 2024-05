Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης και στην περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών του MotoGP στο εμβληματικό Λε Μαν.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Γαλλίας τον πέμπτο αγώνα του MotoGP στο 2024 με τη δεύτερη και κρίσιμη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Λε Μαν. Στα 60 λεπτά που πραγματοποιήθηκαν υπό πολύ καλές καιρικές συνθήκες ορίστηκαν οι οδηγοί που θα πάρουν μέρος στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός αναβάτης στο τέλος του FP2 σημείωσε χρόνο 1:30,388, που είναι νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας, και έδειξε πως έχει το πάνω χέρι προς ώρας στο Λε Μαν. Δεύτερος ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής και νικητής του GP Ισπανίας, Πέκο Μπανάια, ο οποίος ήταν 0,145 δλ πιο αργός από τον Μαρτίν. Στην 3η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Πέδρο Ακόστα της GasGas KTM, o οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Ακολούθησε ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia, με τη διαφορά του από την κορυφή να είναι 0,269 δλ. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 ήταν στην 5η θέση, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής KTM, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν. Την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Φράνκο Μορμπιντέλι, Μάρκο Μπετζέκι και Φάμπιο Κουαρταραρό. Οι 10 παραπάνω αναβάτες πήραν το απευθείας εισιτήριο για το αυριανό Q2.

Η έκπληξη της διαδικάσιας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός που είχε πτώση στην απογευματινή διαδικασία στο Λε Μαν ήταν μόλις 13ος και θα δοκιμάσει αύριο την τύχη του από το Q1. Ο λόγος που δεν κατάφερε να είναι εντός 10άδας ήταν κίτρινες σημαίες λόγω πτώσεων άλλων αναβατών.

