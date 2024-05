Σαν σήμερα: «Γίγαντες» της F1 για πρώτη και μοναδική φορά στο βάθρο (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, όμως οι Αλέν Προστ, Άιρτον Σένα και Μίκαελ Σουμάχερ, μοιράστηκαν μόλις μία φορά στην καριέρα τους το βάθρο των νικητών στη Formula 1. Πέρα από αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή, θα μάθουμε τι έγινε σε άλλους τρεις αγώνες, με έναν εξ’ αυτών να είναι το «μαύρο» Grand Prix Βελγίου του 1982. Στον κόσμο του WRC, θα μάθουμε για την τελευταία νίκη της BMW.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1982, πραγματοποιήθηκε το GP Βελγίου στη Formula 1. Ο αγώνας είχε ήδη επισκιαστεί από τον τραγικό θάνατο του Ζιλ Βιλνέβ στις κατατακτήριες δοκιμές της αμέσως προηγούμενης ημέρας. Ως εκ τούτου, η Ferrari και ο Ντιντιέ Πιρονί αποσύρθηκαν από το event. Αφού η Renault βγήκε νωρίς εκτός εξίσωσης του αγώνα με τα συνήθη της προβλήματα αξιοπιστίας, η νίκη κρίθηκε στη μάχη μεταξύ της Williams του Κέκε Ρόσμπεργκ και της McLaren του Τζον Ουάτσον. Ο Φινλανδός είχε τον έλεγχο του ρυθμού για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά δεν διαχειρίστηκε τα ελαστικά του το ίδιο καλά όσο ο Βρετανός, χάνοντας έτσι την πρωτοπορία και τη νίκη, στον προτελευταίο γύρο. Η τρίτη θέση κατέληξε αρχικά στον αείμνηστο Νίκι Λάουντα, αλλά η McLaren MP4/1B κρίθηκε ελαφρύτερη από το επιτρεπτό όριο και ο Αυστριακός αποκλείστηκε. Τελικά, ο Έντι Τσίβερ προβιβάστηκε κατά μία θέση και σημείωσε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1987, η BMW σημείωσε μόλις την δεύτερη και τελευταία μέχρι σήμερα νίκη της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Μπερνάρ Μπεγκουίν οδήγησε μια M3 E30 της Motul (πρόγονο της Prodrive) και θριάμβευσε στον Γύρο της Κορσικής, για την δική του πρώτη και μοναδική νίκη στη διοργάνωση. Οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από τις Lancia Delta HF των Ιβ Λουμπέ και Μίκι Μπιαζιόν.

Σαν σήμερα το 1993, διεξήχθη το Grand Prix Ισπανίας στη Βαρκελώνη για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στη Formula 1. Το πρώτο μισό του αγώνα είδε τους Αλέν Προστ και Ντέιμον Χιλ της Williams να μονοπωλούν το ενδιαφέρον με την μεταξύ τους μάχη, η οποία έλαβε τέλος στον 42ο από τους 65 γύρους όταν παρέδωσε πνεύμα ο κινητήρας του Βρετανού. Έτσι, ο Γάλλος οδήγησε άνετα μέχρι τον τερματισμό και ξεπέρασε κατά πολύ τον Άιρτον Σένα, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton. Αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που οι τρεις θρύλοι της Formula 1 μοιράστηκαν το βάθρο σε Grand Prix.

#OnThisDay in 1993...



Prost, Senna and Schumacher share the podium for the only time, in Spain 🏆#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/nyoeqYDTTp