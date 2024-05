Σήμερα συμπληρώνονται 42 χρόνια από το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία της F1.

Η 8η Μαΐου του 1982 όταν η Formula 1 έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ήρωές της – τον Ζιλ Βιλνέβ. Έναν οδηγό που παρότι δεν κατέκτησε παγκόσμια πρωταθλήματα και είχε στο ενεργητικό του μόνο 6 νίκες, άγγιξε τις καρδιές του κοινού και μέχρι και σήμερα θεωρείται ως ένας από τους πιο ταλαντούχους που πήραν εκκίνηση σε Grand Prix.

Η καριέρα του ξεκίνησε από αγώνες με… snowmobiles, έπειτα έτρεξε σε αγώνες αυτοκινήτου, στη Formula Ford και χρειάστηκε να φτάσει στα 24 για να κάνει ντεμπούτο στη Formula Atlantic όπου και διέκρινε το ταλέντο του ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Τζέιμς Χαντ.





Ο Βρετανός έπεισε τη McLaren να δώσει μία ευκαιρία στον Βιλνέβ, που έκανε ντεμπούτο στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Grand Prix του Μπραντς Χατς του 1977. Παρά τη θετική εμφάνιση, η βρετανική ομάδα δεν πείστηκε για τις ικανότητές του.

Αντίθετα, ο θρυλικός Έντσο Φεράρι είδε στο πρόσωπο του Ζιλ έναν εκκολαπτόμενο αστέρα. Τον έκανε κάτοικο Μαρανέλο και μαζί έχτισαν ένα πραγματικό μύθο. Από τη νίκη στην πίστα του Μοντρεάλ που στη συνέχεια πήρε το όνομά του, έως επικές στιγμές σαν τη μάχη του με τον Ρενέ Αρνού στη Ντιζόν, η σύντομη καριέρα του Βιλνέβ πρόλαβε να αποκτήσει πολλά highlights.

Συνολικά σε τέσσερις πλήρεις σεζόν και πέντε αγώνες στο 1982, ο Βιλνέβ κατέγραψε 6 νίκες, 13 παρουσίες στο βάθρο, 2 pole positions και 8 ταχύτερους γύρους. Το καλύτερο πλασάρισμά του στη τελική βαθμολογία ήταν το 1979, όταν και ολοκλήρωσε τη σεζόν δεύτερος, πίσω από τον ομόσταβλό του, Τζόντι Σέκτερ.

Το τέλος του δρόμου για τον Ζιλ ήρθε στο Grand Prix Βελγίου του 1982. Στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου ο σπουδαίος Καναδός συγκρούστηκε με το μονοθέσιο του Γιόχεν Μας, που καθώς δεν βρισκόταν σε γρήγορο γύρο, κινήθηκε προς τα δεξιά για να κάνει χώρο. Όμως, προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Βιλνέβ, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι σφοδρή.

Με την επαφή να έρχεται με ταχύτητα που εκτιμάται πως ήταν στα 200-225 χιλιόμετρα/ώρα, η Ferrari 126C2 απογειώθηκε. Μετά το πρώτο χτύπημα στις μπαριέρες του Ζόλντερ, το κάθισμα αποκολλήθηκε και ο Βιλνέβ κατέληξε σε ένα συρμάτινο φράχτη 50 μέτρα μακριά. Ήταν κλινικά νεκρός και η F1 έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ήρωές της και για πολλούς τον τελευταίο των «ρομαντικών».

