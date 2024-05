Στο πάρτι της McLaren για τη νίκη στο Grand Prix Μαϊάμι υπήρχε και ένας επισκέπτης που ξεχώριζε.

H 184η νίκη της McLaren Racing ήρθε σχεδόν τρία χρόνια μετά την προηγούμενη. Η βρετανική ομάδα είχε να κερδίσει σε Grand Prix της Formula 1 από το Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο είχε δεις πρώτος την καρό σημαία στην Μόντσα.

Φυσιολογικά λοιπόν στην McLaren γλέντησαν με την ψυχή τους την νίκη του Λάντο Νόρις, μέσα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Ανάμεσα όμως στη «θάλασσα» από πορτοκαλί φανέλες υπήρχε και μία γαλάζια.

Τη φορούσε ο Φρεντ Βασέρ, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari. O Γάλλος συμμετείχε στο πάρτι της McLaren, αναγνωρίζοντας τη σημασία της νίκης και ιδίως μετά από τόσο μεγάλη αναμονή. Αφού φόρεσε το πορτοκαλί καπέλο που του έδωσε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, πήρε μια σαμπάνια και άρχισε να λούζει τους θριαμβευτές του Grand Prix.

We’ve said it before and we’ll say it again: no one is safe when Fred is around 😅 🍾 #MiamiGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/o1VWfEzsFF