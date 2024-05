Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τον αγώνα στο Μαϊάμι και την πρώτη νίκη στη Formula 1 του καλού του φίλου, Λάντο Νόρις.

Στο Grand Prix Μαϊάμι γράφτηκε ιστορία με τον Λάντο Νόρις να παίρνει την πρώτη του νίκη στη Formula 1 με μία σπουδαία εμφάνιση. Ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε τη στρατηγική της ομάδας του και την ταχύτητα της MCL38 και επανέφερε τη βρετανική ομάδα στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Μάλιστα, άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος δεν είχε απάντηση στο ρυθμό του Νόρις με τη σκληρή γόμα. Ο Ολλανδός δεν ήταν χαρούμενος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του και για δεύτερη φορά σε έξι αγώνες φέτος δεν πήρε τη νίκη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για την εμπειρία του στους 57 γύρους του Μαϊάμι: «Κερδίζουμε και χάνουμε, το έχουμε συνηθίσει αυτό στους αγώνες. Σήμερα ήταν δύσκολα τα πράγματα στον αγώνα. Με τη μεσαία γόμα ελαστικών δεν ένιωθα καλά, ανοίγαμε τη διαφορά, όχι όμως όπως έπρεπε. Όταν κάναμε την αλλαγή ελαστικών άκουσα τους χρόνους που έκανε η McLaren και σκέφτηκα πως ήταν πολύ γρήγορη. Με τη σκληρή γόμα είχαν περισσότερη ταχύτητα και καλύτερο ρυθμό, ειδικά ο Λάντο που πετούσε. Ήταν τρομερά δύσκολο το τελευταίο μέρος του αγώνα. Αν μια κακή ημέρα μας σημαίνει μια 2η θέση τότε το δέχομαι. Χαίρομαι πολύ για τον Λάντο, σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία του νίκη. Το άξιζε σήμερα».

