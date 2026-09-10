Η Yokohama γίνεται Επίσημος Συνεργάτης της Γιουβέντους

Πολυετής στρατηγική συμφωνία της ιαπωνικής μάρκας ελαστικών με τον ιστορικό ιταλικό σύλλογο, που περιλαμβάνει ισχυρή παρουσία στο Allianz Stadium.

Σε μια σημαντική εμπορική συμφωνία προχώρησε η Yokohama Europe GmbH, ανακοινώνοντας την έναρξη πολυετούς συνεργασίας με τη Γιουβέντους ως Επίσημος Συνεργάτης (Official Partner) του κορυφαίου ιταλικού συλλόγου της Serie A. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας και της θέσης της ιαπωνικής εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα αυτή συμμαχία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς κινήσεων εξωστρέφειας για τη Yokohama στην Ευρώπη. Το 2023 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας πωλήσεων ελαστικών στην Ιταλία, ενώ από το 2024 αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Ελαστικών του ATP Tour στο επαγγελματικό ανδρικό τένις. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ενισχύσει σταθερά τις πωλήσεις της μάρκας, με τη σύμπραξη με τους «μπιανκονέρι» να προσφέρει πλέον πρόσβαση σε ένα ακόμα μεγαλύτερο διεθνές κοινό.

Παρουσία στο Allianz Stadium και παγκόσμια προβολή

Η σύνδεση με έναν από τους πλέον επιτυχημένους συλλόγους της Ευρώπης –με ρεκόρ 36 πρωταθλημάτων Serie A και 15 Κυπέλλων Ιταλίας, καθώς και δύο UEFA Champions League και τρία Κύπελλα UEFA– προσφέρει στη Yokohama κορυφαία πλατφόρμα προβολής. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η μάρκα θα έχει συνεχή παρουσία στο Allianz Stadium του Τορίνο, στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε ειδικές εκδηλώσεις για τους φιλάθλους.

Σε εμπορικό και προϊοντικό επίπεδο, η συνεργασία θα εστιάσει στην προώθηση των σειρών επιδόσεων ADVAN, της σειράς GEOLANDAR για SUV και pick-up, στα χειμερινά ελαστικά, καθώς και στις διαστάσεις 18 ιντσών και άνω. Στην ελληνική αγορά, η διάθεση των ελαστικών Yokohama πραγματοποιείται από την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ, η οποία διατηρεί την εισαγωγή και διανομή τους από το 1957.