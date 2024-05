Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Μαϊάμι για το έκτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μαϊάμι. Ο έκτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στο Μαϊάμι και δεν αποκλείεται ο καιρός και οι συνθήκες πίστας να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει για μία ακόμη φορά ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πήρε την έκτη συνεχόμενη pole position του στο 2024, η οποία μάλιστα ήταν η 101η στην ιστορία της Red Bull Racing. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο Μονεγάσκος μπορέσει να επιτεθεί στην πρώτη στροφή.

Welcome to (race day in) Miami 😍#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/unz25pfDam