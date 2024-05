Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν να κυριαρχούν φέτος στις κατατακτήριες, έχοντας κατακτήσει όλες τις pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι μπορεί να ξεκίνησαν με κάποια ερωτηματικά αλλά στο τέλος ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους και εξασφάλισαν την pole position, κάνοντας το έξι στα έξι φέτος. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari πήρε τη δεύτερη θέση και θα βρίσκεται την Κυριακή στην πρώτη σειρά ενώ ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη SF-24 ήταν τρίτος.

