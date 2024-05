O Ολλανδός σημείωσε μία ακόμα νίκη στη φετινή σεζόν της Formula 1, όμως δεν ήταν περίπατος.

Νίκη και άλλοι 8 βαθμοί, ήταν το αποτέλεσμα για τον Μαξ Φερστάπεν στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Μαϊάμι. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κρατήθηκε μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ στην εκκίνηση, όμως παραδέχτηκε ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο.

«H εκκίνηση μου δεν ήταν καλή, χρειάστηκε να τον στριμώξω λίγο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά στην πρώτη στροφή. Με την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας ηρέμησε λίγο η κατάσταση. Στη συνέχεια κατάφερα να αυξήσω σιγά-σιγά τη διαφορά, δεν ήταν ιδανικός ο αγώνας. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Τουλάχιστον με το νέο φορμά μπορούμε να κάνουμε ορισμένες ρυθμίσεις στο μονοθέσιο, ώστε να το βελτιώσουμε ενόψει των κατατακτηρίων και του αγώνα της Κυριακής. Η νίκη είναι καλή, είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Μας δίνει ορισμένους ακόμα βαθμούς», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το τέλος του Σπριντ.

Σχετικά με τη σύγκριση με το προηγούμενο Σπριντ στη Σαγκάη, ο Φερστάπεν ανέφερε. «Ο αγώνας Σπριντ στην Κίνα ήταν πολύ καλός, το μονοθέσιο είχε πολύ καλή αίσθηση. Εδώ τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα για μένα. Οπότε υπάρχουν περισσότερα σημεία που πρέπει να βελτιώσουμε».

