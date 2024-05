Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull πρόσθεσαν άλλη μία νίκη στο ενεργητικό τους αλλά δεν κυριάρχησαν.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Gran Prix Μαϊάμι ολοκληρώθηκε με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να παίρνουν τη νίκη, όπως κάνουν συνήθως πέρυσι και φέτος, αλλά ήταν μια νίκη που δεν είχε σε καμία περίπτωση την «αύρα» της κυριαρχίας. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, που τερμάτισε στη 2η θέση, δεν άφησε τον Ολλανδό να ηρεμήσει. Ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull ήταν 3ος αλλά την παράσταση έκλεψε ο Ντάνιελ Ρικάρντο με την RB, που τερμάτισε 4ος, κρατώντας πίσω του σε όλο τον αγώνα τον Κάρλος Σάινθ.

Εκκίνηση

Τα 19 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid της πίστας του Μαϊάμι (ο Άλμπον ξεκίνησε από το pit lane) με τη συντριπτική πλειονότητα να έχει επιλέξει τα μεσαία ελαστικά της Pirelli, με μοναδικές εξαιρέσεις τους Τσουνόντα και Σάρτζεντ, που ξεκίνησαν με τα μαλακά.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε πολύ επιθετικά, για να εμποδίσει τον επίσης επιθετικό Λεκλέρ να τον απειλήσει. Ο Ρικάρντο βρήκε την ευκαιρία να περάσει τον Πέρεζ και να πάρει την 3η θέση από τον Μεξικανό, με τους Σάινθ, Πιάστρι και Χούλκενμπεργκ να ακολουθούν.

LAP 1 / 19



SC deployed - Lando is out 😞



Contact in the pack tags the right-rear of the McLaren, and it's game over.#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/8uE3oiD9eX — Formula 1 (@F1) May 4, 2024

Δεν υπήρχαν περαιτέρω εξελίξεις όμως στον πρώτο γύρο, καθώς μια πολλαπλή επαφή πιο πίσω ανάμεσα σε Χάμιλτον, Αλόνσο, Στρολ και Νόρις έστειλε τον Βρετανό της McLaren εκτός αγώνα και ανάγκασε τη διεύθυνση αγώνα να βγάλει στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Νόρις δεν ήταν το μοναδικό θύμα αυτής της «καραμπόλας» αφού αμέσως μετά εγκατέλειψε και ο Στρολ.

Επανεκκίνηση

Όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έφυγε από την πίστα, ο master των επανεκκινήσεων Φερστάπεν πάτησε το γκάζι ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και αμέσως απομακρύνθηκε από τον Λεκλέρ και τους υπόλοιπους. Ο Μονεγάσκος της Ferrari δεν κινδύνεψε από τον Ρικάρντο, ο οποίος είχε να ανησυχεί για την πίεση του Πέρεζ, ο οποίος τον πέρασε εύκολα για να πάρει πίσω την 3η θέση.

Τα προβλήματα του Ρικάρντο δεν τελείωσαν εκεί, καθώς τον κυνηγούσαν οι Σάινθ και Πιάστρι που ακολουθούσαν. Όσο όμως ο Αυστραλός έμενε μέσα στο DRS του Πέρεζ μπορούσε να αμυνθεί με επιτυχία. Πιο πίσω έρχονταν οι δύο Haas των Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν και ο Χάμιλτον με τη Mercedes.

Μάχες και... μάχες

Ο Φερστάπεν είχε καθαρή πίστα μπροστά του αλλά δεν κατάφερνε, όπως κάνει συνήθως, να ξεφύγει από τον Λεκλέρ. Κρατούσε βέβαια με ασφάλεια μια διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου, για να μην έχει ο αντίπαλός του DRS, δεν ξέφευγε πάνω από δύο δευτερόλεπτα.

Οι πραγματικές μάχες δίνονταν πιο πίσω, όπου ο Σάινθ πάλευε να περάσει τον Ρικάρντο για την 4η θέση, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, και ακόμα πιο πίσω, όπου ο Χάμιλτον προσπαθούσε να περάσει τον Μάγκνουσεν, επίσης χωρίς επιτυχία. Πολύ καλά τα πήγαιναν όσοι είχαν ξεκινήσει με τα μαλακά ελαστικά, με τον Τσουνόντα να έχει ανέβει στη 10η θέση και τον Σάρτζεντ στη 12η.

LAP 8 / 19



There's a battle brewing for the final points-paying position 🍿



Lewis tried a move on K-Mag, but the Haas holds firm 💪#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/5HZ0xCRnc3 — Formula 1 (@F1) May 4, 2024

Όσο ο Σάινθ δεν κατάφερνε να περάσει τον Ρικάρντο, ο Πιάστρι, που βρισκόταν ακριβώς πίσω του, άρχισε να γίνεται πιο ανυπόμονος και πιο επιθετικός, κάτι που έκανε πιο δύσκολο τον αγώνα του Ισπανού. Πιο πίσω, ο Χάμιλτον δεν χρειαζόταν πια να περάσει τον Μάγκνουσεν για να βρεθεί μπροστά του στην κατάταξη, αφού ο Δανός πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί «έκοψε» το σικέιν, ωστόσο ακόμα δεν τα κατάφερνε παρά τις προσπάθειές του. Σε μία από αυτές ο Γιούκι Τσουνόντα πέρασε τον Χάμιλτον. Αμέσως μετά αμφότεροι πέρασαν επιτέλους τον Μάγκνουσεν και συνέχισαν τη μάχη τους για την 8η θέση και τον τελευταίο βαθμό.

Μια όχι εύκολη νίκη

Σε αντίθεση με ό,τι έχει συνηθίσει, ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε τελικά στη νίκη του Σπριντ Αγώνα, όπως έκανε και στον προηγούμενο στην Κίνα, αλλά η εμφάνιση του ίδιου και της Red Bull δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί κυριαρχική. Ο Σαρλ Λεκλέρ βρισκόταν συνεχώς πίσω του και τερμάτισε τελικά στη 2η θέση.

LAP 17 / 19



Danny Ric with a mic drop performance 🎤



He's got Sainz and Piastri breathing down his neck, but the Honey Badger maintains P4! 👏#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/qSADveL0Xs — Formula 1 (@F1) May 4, 2024

Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την 3η θέση, μπροστά από τον «ήρωα» του αγώνα, τον Ντάνιελ Ρικάρντο. Ο Αυστραλός με την RB κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari και να τερματίσει 4ος, με τον Ισπανό στην 5η θέση. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ και Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον πέρασε τον Τσουνόντα στον τελευταίο γύρο αλλά νωρίτερα είχε πάρει ποινή drive trough λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στα pit και έτσι ο τελευταίος βαθμός πήγε στον Ιάπωνα.

Στις 11:00 μ.μ. θα αρχίσουν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης στο αυριανό gramd prix.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Red Bull Content Pool