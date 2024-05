O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί πόλης του Μαϊάμι.

Το Grand Prix Μαϊάμι, ο έκτος αγώνας της Formula 1 στο 2024 ξεκίνησε με την 60λεπτη διαδικασία του FP1. Ομάδες και οδηγοί έπρεπε μέσα σε αυτή την ώρα να ολοκληρώσουν ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών, καθώς το 3ήμερο περιλαμβάνει Σπριντ και ακολουθούν δύο κατατακτήριες δοκιμές και δύο αγώνες.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ένα λάθος στη στροφή 17 σημείωσε χρόνο 1:28,595 και έθεσε το ρυθμό ενόψει της συνέχειας. Πίσω του με διαφορά μόλις 0,105 δευτερόλεπτα ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing με την αναβαθμισμένη MCL38. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Αυστραλό.

Searching for the limit 🔍



Max over-cooks it on the brakes into T17 🔥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/ec0ibO8xP9 — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ενώ στην 5η θέση ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin, ο οποίος σταμάτησε μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν. Ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20, ενώ στην 7η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον. Εντυπωσιακός ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα, όχι γιατί ήταν 8ος, αλλά γιατί έθεσε τον καλύτερο χρόνο του με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι δύο οδηγοί της Alpine, Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί. Οι διαφορές μεταξύ των οδηγών είναι εξαιρετικά μικρές, καθώς οι 16 πρώτοι οδηγοί έχουν διαφορά μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο. Αυτό υποδεικνύει πως μονοθέσια ψηλά στην κατάταξη είχαν αρκετά καύσιμα στα ρεζερβουάρ τους.

Back underway 💪



A little under 45 minutes left on the clock ⏳#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vZoWplh5jK May 3, 2024

Η μοναδική κόκκινη σημαία της διαδικασίας προκλήθηκε από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Ο Μονεγάσκος έχασε τον έλεγχο πατώντας στο κερμπ της στροφής 16 και έκανε τε-τα-κε. Ο συμπλέκτης της SF-24 είχε αναπτύξει μεγάλη θερμοκρασία και ως αποτέλεσμα το μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας. Αυτό ήταν και το τέλος της περιόδου για τον οδηγό της Ferrari, που δεν ξαναβγήκε στην πίστα.

It's an early red flag 🔴



We've got a road block after Leclerc goes for a spin and can't get going 😳#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/QBFwOH2FcF — Formula 1 (@F1) May 3, 2024

Η δράση συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ στις 23:30 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 23:15 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση

Αποτελέσματα FP1 GP Μαϊάμι

Ακούστε το νέο podcast του gMotion με την ανάλυση του Grand Prix Κίνας της Formula 1 και όλων των τελευταίων εξελίξεων από το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Φωτογραφίες: getty Images/Redbullcontentpool.com