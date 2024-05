Η βρετανική ομάδα θέλει να… κλέψει τον διάσημο τεχνικό μέσα από τα χέρια της Scuderia Ferrari και να τον φέρει πίσω στο εργοστάσιο του Γκρόουβ.

Το μέλλον του Άντριαν Νιούι στη Formula 1 είναι άγνωστο το πότε θα ξεκαθαρίσει. O 65χρονος τεχνικός αποχώρησε επίσημα από τη Red Bull Racing, όχι όμως από τη Red Bull Technologies, κάτι που θα κάνει το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τις τελευταίες ημέρες οι φήμες «οργιάζουν» πως ο Νιούι θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Scuderia Ferrari για να δημιουργηθεί μία νέα «Dream Team» στη Formula 1. Μάλιστα, εάν πιστεύουμε τις φήμες που προέρχονται από την Ιταλία, ο Φρεντ Βασέρ πριν μεταβεί στο Μαϊάμι, ταξίδεψε στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας για να συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Νιούι.

Σύμφωνα όμως με το racingnews365, η Ferrari δεν είναι μόνη στο παιχνίδι απόκτησης του διάσημου τεχνικού. Η Williams Racing ενδιαφέρεται έντονα για της υπηρεσίες του Βρετανού και θέλει να τον κάνει δικό της. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο επικεφαλής της ομάδας του Γκρόουβ, Τζέιμς Βόουλς, συναντήθηκε με τον Νιούι για να τον πείσει να υπογράψει συμβόλαιο με τη Williams.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg