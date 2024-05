Η δεύτερη ομάδα της Red Bull παρουσίασε τα ανανεωμένα της χρώματα για τον πρώτο φετινό αγώνα της Formula 1 στις ΗΠΑ.

Το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο στο Μαϊάμι (3-5 Μαΐου) η Scuderia Ferrari δεν θα είναι η μόνη που θα έχει ειδικά χρώματα στο μονοθέσιό της. Η RB έγινε η δεύτερη ομάδα που αποκάλυψε την εμφάνισή της για τον πρώτο αγώνα επί αμερικανικού εδάφους.

Η VCARB 01 μεταμορφώνεται σε «χαμαιλέοντα» με ανανεωμένο χρωματισμό και διεκδικεί το τρόπαιο για το καλύτερο livery του αγώνα στο Μαϊάμι. Το μονοθέσιο έχει τα περισσότερα από τα χρώματα της παλέτας του ουράνιου τόξου, με το πορτοκαλί, το ροζ, το γαλάζιο και το μωβ να είναι εμφανή.

Ο CEO της RB, Πίτερ Μπάιερ, ανέφερε: «Το livery “Chameleon Card” της RB είναι ο τέλειος χρωματισμός για τον πρώτο μας αγώνα στις ΗΠΑ. Από τα εγκαίνια της ομάδας τον Φεβρουάριο στο Λας Βέγκας έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Φέρνουμε τους φίλους μας σε ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι μαζί μας».

Μένει να δούμε αν ο ειδικός χρωματισμός θα φέρει γούρι στην RB. Η δεύτερη ομάδα της Red Bull βρίσκεται στην 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως δεν επαναπαύεται.

Στο Μαϊάμι θα φέρει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό της ως απάντηση σε αυτές που είχαν οι Haas και Alpine στον προηγούμενο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. O Γιούκι Τσουνόντα έχει σκοράρει και τους 7 βαθμούς που έχει σημειώσει η RB έως τώρα στη σεζόν.

So fresh and so clean 🧼 The Miami livery you didn’t know you needed 🇺🇸 pic.twitter.com/hH1yoQIdRy