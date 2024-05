Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 αρνείται πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Έχουν συμπληρωθεί τρεις μήνες από τη μέρα που η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιούις Χάμιλτον στη Formula 1 από το 2025 και ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο διάδοχός του στη Mercedes. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί είναι αυτοί που έχουν συνδεθεί με τη γερμανική ομάδα, με το μεγαλύτερου βεληνεκούς όνομα να είναι αυτό του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός μπορεί να έχει συμβόλαιο με τη Red Bull Racing μέχρι το τέλος του 2028 όμως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να φύγει νωρίτερα από τους «ταύρους». Η εσωτερική κρίση στην αυστριακή ομάδα νωρίτερα φέτος και η ενδεχόμενη αποχώρηση του συμβούλου της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, έκαναν υπαρκτό το σενάριο αποχώρησης του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο Βολφ δεν έχει κρύψει το γεγονός πως θα ήθελε ο Φερστάπεν να οδηγεί για την ομάδα του. Μάλιστα, οι φήμες των τελευταίων ωρών τον θέλουν να έχει συνάντηση με την πλευρά του Ολλανδού μετά το τέλος του Grand Prix Μαϊάμι.

