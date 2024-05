Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το σιρκουί πόλης του Μαϊάμι.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 3-5 Μαΐου. Ο αγώνας είναι ο πρώτος εκ των τριών που θα πραγματοποιηθούν φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τους άλλους δύο σε Τέξας και Λας Βέγκας να βρίσκονται στο τέλος της σεζόν. Το GP Μαϊάμι, το έκτο της σεζόν θα είναι το δεύτερο που θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Για το 2024 έχει αλλάξει το πρόγραμμα τριημέρων που περιλαμβάνουν Σπριντ. Την Παρασκευή μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Αγώνα Σπριντ. Το Σάββατο το πρωί η δράση ξεκινάει με το Σπριντ και λίγες ώρες μετά θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

Το σιρκουί του Μαϊάμι εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2022. Έχει μήκος 5.412 μέτρα, αποτελείται από 19 στροφές και διαθέτει τρεις ζώνες DRS. Στον Αγώνα Σπριντ οι οδηγοί θα διανύσουν 19 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 57 γύρους. Μοναδικός νικητής στο Grand Prix Μαϊάμι είναι ο Μαξ Φερστάπεν με δύο νίκες.

A neat move from Max on our first visit to Miami to take the race lead 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pYj0OBlMXG — Formula 1 (@F1) April 30, 2024

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε με άνεση στην Κίνα τόσο τον Αγώνα Σπριντ όσο και το Grand Prix της Κυριακής. Πλέον απολαμβάνει μια διαφορά 25 βαθμών στο πρωτάθλημα από τον δεύτερο Σέρχιο Πέρεζ. Στον αγώνα του Μαϊάμι θα έχει ενδιαφέρον αν θα καταφέρει κάποια ομάδα να πλησιάσει τη Red Bull Racing. Οι McLaren Racing, Mercedes-AMG και Scuderia Ferrari αναμένεται να έχουν αναβαθμίσεις ώστε να πλησιάσουν την αυστριακή ομάδα.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Μαϊάμι. Μένει να δούμε εάν η επιλογή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να κάνουν πάνω από μία αλλαγή ελαστικών.

Pirelli chose the three midrange compounds for Miami, a very smooth circuit that offers quite low grip. The track evolution will be significant for the second Sprint weekend on the calendar. pic.twitter.com/1Anxg7bBj5 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 30, 2024

To GP Μαϊάμι θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πέμπτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε Sprint Qualifying, Αγώνα Σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

One week to go! 🌴🩷



Secure your tickets now for the Miami Grand Prix 🎫 - our first stateside visit of the season 🇺🇸#F1 #MiamiGP — Formula 1 (@F1) April 28, 2024

Πρόγραμμα GP Μαϊάμι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 3 Μαΐου

19:30-20:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:30-00:14 – Sprint Qualifying (LIVE)

Σάββατο 4 Μαΐου

19:00-20:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 5 Μαΐου

23:00 – Αγώνας (LIVE)

A simply lovely drive last time in Miami 😮‍💨



Max Verstappen powered through the field to win from P9 in 2023 ⏪#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/HHZj3D05fd — Formula 1 (@F1) April 29, 2024

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com