Ο διοργανωτής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ ενδιαφέρεται για την δημιουργία σειράς παρόμοιας με αυτήν της Formula 1 στο Netflix.

Από την στιγμή που βγήκε η σειρά του Netflix το 2019, το «Drive to Survive» έχει διχάσει του φιλάθλους της Formula 1. Σε ορισμένους αρέσει το γεγονός ότι μπορούν να δουν και άλλα πράγματα που γίνονται behind the scenes, με τους επικεφαλής των ομάδων αλλά και με τους οδηγούς. Ένα άλλο κομμάτι πιστεύει ότι η σειρά μετατρέπει ένα σοβαρό άθλημα σε «σαπουνόπερα» και προσελκύει το λάθος είδος κοινού. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι το «Drive to Survive» έχει... απογειώσει το ενδιαφέρον του κόσμου για το άθλημα και έχει δώσει την κατάλληλη προβολή που χρειαζόταν η ομάδα προώθησης της F1.

Με τις τόσες πολλές συζητήσεις που γίνονται για τις μελλοντικές αλλαγές στο WRC, η ομάδα της FIA, επιμένει ότι η προώθηση του αθλήματος είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η ιδέα για να δημιουργηθεί μία παρόμοια σειρά με το «Drive to Survive», αλλά με «πρωταγωνιστές» τους επικεφαλής και τα πληρώματα του WRC, είναι ένα σενάριο που ακούγεται... δυνατά τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα ο διοργανώτης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, Σάιμον Λάρκιν, αποκάλυψε στο dirtfish.com ότι συζήτησε για το ενδεχόμενο παραγωγής μιας τέτοιας σειράς, διότι το WRC θα μπορούσε να επωφεληθεί από την δική του εκδοχή του «Drive to Survive». Τίποτα όμως δεν είναι επίσημο, καθώς δεν έχει συμφωνήσει κάτι ακόμα. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Μπορούμε σίγουρα να βελτιωθούμε. Είμαστε στην δεύτερη θέση πίσω από την Formula 1, όσον αφορά τις προβολές. Σίγουρα απέχουμε αρκετά. Η Formula 1 είναι αυτή που είναι. Δεν θέλω να μας συγκρίνω με αυτήν. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να βγάλουμε τη σειρά αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την παραγωγή της, διότι η κυκλοφορία της δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα πάει καλά και ότι θα μεγαλώσουμε το κοινό μας. Έχουμε δει και άλλα πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχουν κάνει το ίδιο και δεν πήγε καθόλου καλά για αυτούς».

Ανέφερε επίσης ότι εξίσου σημαντικό για την επίτευξη αυτού του project είναι και η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τη σειρά: «Δέκα φορές τον χρόνο έρχονται παραγωγοί και μας λένε ότι μπορούν να φτιάξουν το επόμενο ''Drive to Survive'' για εμάς. Αν όμως δεν είναι στο Netflix, στο Amazon TV ή σε κάτι παρόμοιο, φοβάμαι πως κανένας δεν θα το παρακολουθήσει. Μπορείς να το βάλεις στο YouTube, αλλά δεν θα το δει κανείς. Και το πρόβλημα είναι ότι αν μπει στο YouTube και δεν το βλέπει κανένας, όλοι μπορούν να δουν ότι έχεις λίγες προβολές. Αυτό έχει να κάνει και με το marketing. Δεν θες να βλέπουν οι υπόλοιποι ότι δεν ''πουλάς''».

Photo credits: @OfficialWRC/ X