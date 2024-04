Νομίζατε πως τα είχατε δει όλα; Κι όμως το Indycar κατάφερε με ένα μαγικό τρόπο να πάει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Ένα (ακόμα) απίστευτο και συνάμα κωμικό περιστατικό συνέβη σε αγώνα του Indycar. Στον 51ο γύρο από τους 90 του Children’s of Alabama Indy Grand Prix στο Μπάρμπερ μία κούκλα μανεκέν βρέθηκε στην πίστα.

Οι διοργανωτές του αγώνα είχαν τοποθετήσει την κούκλα στη γέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των στροφών 6 και 7. Όπως αποδείχθηκε όμως η δουλειά που έκαναν δεν ήταν ιδανική καθώς το μανεκέν έφυγε από τη θέση του και έπεσε στο γρασίδι με τα χέρια του να είναι μέσα στην πίστα.

Το κωμικό της υπόθεσης είναι πως της έχουν δώσει και το όνομα Τζωρτζίνα και είναι ένας από τους χαρακτήρες που κοσμούν την πίστα του Μπάρμπερ. Από την περιπέτεια αυτή η άτυχη Τζωρτζίνα δεν βγήκε αλώβητη καθώς ο Λούκα Κιότο πέρασε κάνω από το αριστερό της χέρι και το πήρε μαζί του.

Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι πως ένα ανθρωπόμορφο μανεκέν κείτονταν στην άκρη της πίστας με το ένα χέρι του κομμένο και μονοθέσια να περνούν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα. Δεν αποκλείεται κάποιοι οδηγοί να το μπέρδεψαν με πραγματικό άνθρωπο, κάτι που θα ήταν απίστευτα τρομακτικό.

There's a mannequin that hangs from the bridge at Barber Motorsports Park.



This year, it fell.



