Απίστευτη εξέλιξη στον αγώνα σπριντ του Grand Prix Ισπανίας, με αρκετούς οδηγούς να έχουν πτώση στους τελευταίους γύρους.

Μία σειρά από ανεξήγητες πτώσεις, σημάδεψαν τον αγώνα σπριντ στο Grand Prix Ισπανίας του MotoGP. Αρχικά έπεσαν την ίδια στιγμή στο ίδιο σημείο οι Μπαστιανίνι, Μπίντερ και Άλεξ Μάρκεθ, χωρίς να έχουν επαφή μεταξύ τους.

Λίγο αργότερα πτώση είχε και ο εκείνη τη στιγμή πρωτοπόρος του αγώνα, Μαρκ Μάρκεθ.

