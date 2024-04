Παρά την εντυπωσιακή, για τα δεδομένα της Haas, εμφάνιση του στο Grand Prix Κίνας ο Γερμανός οδηγός ισοφάρισε ένα αρνητικό ρεκόρ της Formula 1.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ είναι ένας από τους «βετεράνους» στο grid της Formula 1. Ο Γερμανός ερχόμενος στον κόσμο της F1 θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα και ένας από τους πολλά υποσχόμενους οδηγούς. Το 2010 έκανε το ντεμπούτο του με την Williams, στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Ο Χούλκενμπεργκ μετά την θητεία του στην βρετανική ομάδα αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, όπως την Force India, την Sauber και την Renault. Από το 2020, ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του από την Renault, μέχρι το 2022 ήταν αναπληρωματικός οδηγός στην Racing Point (σημερινή Aston Martin) και από το 2023 μέχρι και σήμερα αγωνίζεται με την Haas.

Maximum today!

A very clean race, good strategy and fast pitstops turned into 1 sweet point !!

Hulk happy 🙂 #ChineseGP pic.twitter.com/WcOZPXoF6f