Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 μίλησε για τον αγώνα της ομάδας του στην Κίνα, τη λάθος κατεύθυνση στο στήσιμο της W15 και τις αναβαθμίσεις που έρχονται σύντομα.

Το Grand Prix Κίνας αποδείχθηκε ακόμη ένας αγώνας στο 2024 που η Mercedes κινήθηκε στη μετριότητα. Μπορεί ο Λιούις Χάμιλτον να ξεπέρασε τα όρια της W15 E-Performanceστον Αγώνα Σπριντ με τη 2η θέση, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 6η θέση τον αγώνα, ενώ ο Χάμιλτον ανέκαμψε από την κάκιστη 18η θέση που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε την καρό σημαία στην 9η θέση. Όπως είχε αναφέρει από το Σάββατο ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έκανε πολύ μεγάλες αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου που δεν απέδωσαν καρπούς.

Ο επικεφαλής των «ασημένιων βελών», Τότο Βολφ, παραδέχθηκε την κατωτερότητα της W15 και αποκάλυψε πως έρχονται σύντομα αναβαθμίσεις: «Συνολικά δεν είμαστε καλοί. Είμαστε εντός της πρώτης 10άδας αλλά υστερούμε σε ρυθμό. Πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε επιπλέον απόδοση. Έχουμε μια αναβάθμιση για το Μαϊάμι και μένει να δούμε τι θα μας δώσει».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόση ταχύτερη θα γίνει η W15, o Βολφ ανέφερε: «Θα δούμε, ελπίζω πολύ».

P18➡️P9



Up nine places in the Chinese GP and securing some valuable points 💪 pic.twitter.com/EyAXjSfPul