Ολιγομίλητος ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μετά από την μέτρια εμφάνισή του στον αγώνα της Formula 1 στην Κίνα.

Μπορεί να ξεκίνησε από τη 18η θέση όμως ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να αναρριχηθεί στην κατάταξη και τερμάτισε στους βαθμούς, στην 9η θέση του Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα απογοητευμένος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του και έκανε συνεχώς παράπονα στους μηχανικούς του.

Από τη μετάδοση ήταν εμφανής η υποστροφή στην W15 του Χάμιλτον και έγινε αντικείμενο συζήτησης και από τους τηλεσχολιαστές για το πόσο δύστροπο ήταν το μονοθέσιο. Ο 39χρονος παραδέχθηκε πως μετά τον Αγώνα Σπριντ έκανε αλλαγές στο στήσιμο της W15 που την έκαναν πιο δύσκολη στην οδήγηση.

Μετά το τέλος του Grand Prix Κίνας, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε σχετικά με το πώς έζησε τον αγώνα, με τον Βρετανό να αναφέρει: «Δεν απόλαυσα πολύ τον αγώνα. Ήμουν πολύ αργός. Είχα μερικές μάχες οι οποίες ήταν καλές. Ήμασταν πολύ αργοί σήμερα. Είμαι ευγνώμων που τερμάτισα στους βαθμούς. Δεν περίμενα τίποτα παραπάνω σήμερα. Κέρδισα θέσεις αλλά μπορώ να πω ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Έκανα αλλαγές στο στήσιμο του μονοθεσίου και πλήρωσα το τίμημα. Το μονοθέσιο λειτουργεί σε ένα πολύ μικρό παράθυρο και πίστεψα πως οι αλλαγές θα με βοηθήσουν. Σκοπεύω να μην ξανακάνω τέτοιες αλλαγές».

