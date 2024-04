Ο Αυστραλός οδηγός της RB γνωρίζει από τώρα πως ο αγώνας του στην πίστα της Φλόριντας των ΗΠΑ έχει επηρεαστεί σημαντικά.

O Ντάνιελ Ρικάρντο είχε έναν συναισθηματικά φορτισμένο αγώνα στην Κίνα. Ο Αυστραλός για πρώτη φορά εφέτος ήταν πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του και στον αγώνα διεκδικούσε βαθμούς.

Στο τέλος του 26ου γύρου, αυτού στον οποίο το πρώτο Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποχώρησε από την πίστα, ο οδηγός της RB βρισκόταν στην 9η θέση. Όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ. Ο Φερνάντο Αλόνσο στη στροφή 14 μπλόκαρε τους εμπρός τροχούς του και αυτό προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση των πίσω οδηγών, καθώς έπρεπε να τον αποφύγουν. Ο Λανς Στρολ που ερχόταν με περισσότερα χιλιόμετρα από όλους δεν κατάφερε να επιβραδύνει εγκαίρως και χτύπησε τον Ρικάρντο προκαλώντας του μεγάλη ζημιά στο δάπεδο.

Λόγω της επαφής ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas που ακολουθούσε τους προσπέρασε και τους δύο. Όμως ο Αυστραλός της RB ξαναπέρασε τον Γερμανό πριν τη γραμμή χρονομέτρησης στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, όπως ορίζουν οι κανονισμοί της Formula 1.

