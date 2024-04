Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε με επιβλητικό τρόπο στη Σαγκάη με τον Λάντο Νόρις στη 2η θέση και τον Σέρχιο Πέρεζ να κάνει το 1-3 για τη Red Bull.

Η επιστροφή της Formula 1 στη Σαγκάη για το Grand Prix Κίνας, που ήταν ο 5ος φετινός αγώνας του πρωταθλήματος, ήταν η ευκαιρία για τον επιβλητικό Μαξ Φερστάπεν να «φορέσει» άλλο ένα παράσημο. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κέρδισε με άνεση, για να πάρει την πρώτη του νίκη σε αυτήν την πίστα, την 4η φετινή και την 58η στην καριέρα του. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πήρε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα τερματίζοντας στη 2η θέση και ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 3ος, με τους «ταύρους» να ανεβάζουν δύο οδηγούς στο βάθρο.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆



That's Max's first victory in China 🤩



Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7