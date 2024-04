H Toyota Gazoo Racing ήταν αυτή που θριάμβευσε στο δεύτερο αγώνα του WEC στο 2024, κερδίζοντας τις συγκλονιστικές 6 Ώρες της Ίμολα.

Σε έναν αγώνα που θα ζήλευαν όλα τα πρωταθλήματα του πλανήτη, η Toyota Gazoo Racing κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα του WEC. Οι 6 Ώρες της Ίμολα κράτησαν εμάς και τους 73.600 τιφόζι που ήταν στη πίστα σε αγωνία μέχρι το φινάλε και μας προσέφεραν άπλετο θέαμα, δράμα, ανατροπές και πολλές συγκινήσεις.

Οι Καμούι Κομπαγιάσι, Νικ Ντε Βρις και Μάικ Κόνγουεϊ με το #7 Toyota GR010 Hybrid πήραν μία απίθανη νίκη στην κατηγορία Hypercar μετά από 205 γύρους, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η ιαπωνική ομάδα είχε την τέλεια στρατηγική όταν ξεκίνησε και όταν σταμάτησε η βροχή και με άπταιστη διαχείριση του καυσίμου την τελευταία ώρα πήρε μια τρομερή νίκη. Ο Κομπαγιάσι έπρεπε να σώσει καύσιμο την τελευταία ώρα και ήταν υπό τεράστια πίεση, όμως με ψυχραιμία και άψογη οδήγηση έδωσε στην ομάδα του την πρωτιά.

Toyota does it again on Italian soil. What a race!!!! #WEC #6HImola #Rolex @TGR_WEC pic.twitter.com/tSo7X0AEQk

Στη 2η θέση τερμάτισαν οι Αντρέ Λότερερ, Κέβιν Έστρε και Λόρενς Βανθούρ με τη #6 Porsche Penske Motorsport, οι οποίοι ήξεραν πως θα μπορούσαν να κερδίσουν τον αγώνα. Την τελευταία ώρα είχαν καλύτερο ρυθμό από το #7 Toyota και πίεζαν για να πάρουν τη νίκη. Όμως εν τέλει πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού 2 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Στην 3η θέση του αγώνα τερμάτισε η δεύτερη εργοστασιακή Porsche #5 των Ματ Κάμπελ, Μάικλ Κρίστενσεν και Φρεντ Μακοβιέκι. Με το αποτέλεσμα αυτό, η γερμανική ομάδα διατηρήθηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Στην 4η θέση τερμάτισαν οι Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν με τη #50 Ferrari 499P. H ιταλική ομάδα πέταξε τις όποιες ελπίδες είχε για νίκη την τέταρτη ώρα όταν ξεκίνησε να βρέχει και καθυστέρησε να βάλει για βρόχινα ελαστικά τα πρωτότυπα αγωνιστικά της. Στον τελευταίο γύρο βέβαια κατάφερε να προσπεράσει το #8 Toyota των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα, με τους πρωταθλητές να τερματίζουν στην 5η θέση.

What a great spectacle. Catch all the action live on https://t.co/B3OAfJ9by7 #WEC #6HImola pic.twitter.com/sYCVKBXwc2

H BMW πήρε την 6η θέση χάρη στη #20 M Hybrid V8 και έδειξε πολύ θετικά δείγματα ταχύτητας μετά από έναν μέτριο αγώνα στο Κατάρ. Ακολούθησε η #51 Ferrari 499P, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα ακόλουθα αγωνιστικά: #83 Ferrari της AF-Corse, #2 Cadillac της Chip Ganassi Racing και #93 Peugeot 9X8.

O αγώνας χαρακτηρίστηκε από τεράστιες ανατροπές, τρομερές μονομαχίες, επαφές, παιχνίδια στρατηγικής και την πρόκληση του καιρού. Οι 6 Ώρες της Ίμολα ήταν η απόδειξη πως οι αγώνες αντοχής σε κορυφαίο επίπεδο βρίσκονται σε μία νέα χρυσή εποχή και κάθε αγώνας θα μας αφήνει με «κομμένη» την ανάσα.

1 hour down ⏳@FerrariHypercar still lead the pack.@Heart_Of_Racing are leading GT3.



It’s been an eventful race already with a yellow flag and full course yellow.#WEC #6HImola pic.twitter.com/OA6wCXl0LU