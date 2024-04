Η Ferrari με μία εκπληκτική εμφάνιση κυριάρχησε στη μάχη της pole position για τον αγώνα του WEC στην Ίμολα, ενώ η Porsche ξεχώρισε στην LMGT3.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες της Ίμολα, το δεύτερο αγώνα του WEC στο 2024 εξελίχθηκαν σε μία περίοδο με μεγάλες ανατροπές και ωραίες μάχες στις κατηγορίες Hypercar και LMGT3. O καιρός έκανε το χατίρι σε ομάδες και οδηγούς και η μάχη της pole position κρίθηκε υπό στεγνές συνθήκες.

Στην κατηγορία Hypercar, η Ferrari μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι «έκλεψε» την παράσταση και έκανε το 1-2-3 με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Αντόνιο Φουόκο με τη #50 499P σημείωσε στο τέλος της Hyperpole το 1:29,466 και αύριο θα εκκινήσει από θέση ισχύος. Η #51 499P πήρε τη δεύτερη θέση με τη διαφορά μεταξύ των δύο εργοστασιακών πρωτότυπων αγωνιστικών να είναι μόλις τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου. Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Ρόμπερτ Σβάρτζμαν με την ιδιωτική Ferrari #83, με τον Ρώσο να πλασαρίζεται στην 3η θέση.

Η Porsche το πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει τις Ferrari, με τη #6 963 να κατατάσσεται στην 4η θέση, ενώ η #5 963 να παίρνει την 5η θέση. Η Toyota Gazoo Racing δεν είχε το ρυθμό για την pole position με το #7 GR010 Hybrid να είναι στην 6η θέση της κατάταξης. Ακολούθησε η #20 BMW M Hybrid V8 ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα ακόλουθα αγωνιστικά: #8 Toyota, #12 Porsche της Tam Jota και #99 Porsche της Proton Competition.

Στην πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών η #15 BMW βγήκε εκτός πίστας και προκάλεσε καθεστώς κόκκινης σημαίας. Αυτό επηρέασε πολλές προσπάθειες όπως της Cadillac Racing με το #2 V-Series.R να είναι μόλις στη 12η θέση, ενώ η Peugeot είδε τα δύο της 9Χ8 να περιορίζονται στις θέσεις 13 και 14.

Στην LMGT3 είδαμε μια εντυπωσιακή μονομαχία στην Hyperpole ανάμεσα σε δέκα αγωνιστικά από επτά διαφορετικούς κατασκευαστές. H #92 Porsche 911 GT3 της Manthe Pure Racing πήρε την pole position, με τον Άλεξ Μαλίκιν να σημειώνει το 1:42,365. Στη 2η θέση βρέθηκε η #27 Aston Martin Vantage GT3 της Heart of Racing, με τη διαφορά από την κορυφή να είναι 0,693 δευτερόλεπτα.

Ακολούθησαν οι δύο BMW M4 GT3 της Team WRT, με το #31 αγωνιστικό αυτοκίνητο να είναι μπροστά από το #46. Από την 5η θέση θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα η #85 Lamborghini Huracan GT3 των Iron Dames. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τα εξής αγωνιστικά αυτοκίνητα: #88 Ford Mustang της Proton Competition, #91 Porsche 911 GT3 της Manthey, #55 Ferrari 296 GT3, #54 Ferrari 296 GT3 και #59 McLaren 720s GT3 της United Autosports.

