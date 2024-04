Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν έμεινε ικανοποιημένος από την 6η θέση στο grid, όμως έχει εμπιστοσύνη στο ρυθμό αγώνα της SF-24.

To Σάββατο ήταν γεμάτο συμβάντα στο Grand Prix Κίνας για τη Scuderia Ferrari. Αφενός η μάχη των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στον Αγώνα Σπριντ προκάλεσε προσωρινή ένταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς της ιταλικής ομάδας, αφετέρου η έξοδος του Ισπανού στο Q2 υποχρέωσε τους μηχανικούς να κάνουν... αγώνα δρόμου προκειμένου να επισκευάσουν έγκαιρα το μονοθέσιο.

Τελικά ο Σάινθ πέρασε στο Q3, όπου κατέλαβε την 7η θέση. Στην μπροστινή σειρά θα βρεθεί στις 10 το πρωί της Κυριακής ο teammate του. O Λεκλέρ θα εκκινήσει από την 6η θέση του grid, η οποία δεν τον άφησε ικανοποιημένο.

«Αποτελεί έκπληξη ότι είμαστε πίσω από τις δύο McLaren και τον Αλόνσο. Όσον αφορά εμένα, συμβιβάσαμε το στήσιμο του μονοθεσίου στις κατατακτήριες ώστε να έχουμε λίγο καλύτερο ρυθμό στον αγώνα. Έχουμε ένα καλό μονοθέσιο σε συνθήκες αγώνα, με καλή διαχείριση των ελαστικών, στοιχεία θετικά ενόψει του αυριανού αγώνα. Ο στόχος παραμένει μία θέση στο βάθρο. Αν μπορούμε και κάτι παραπάνω, θα δώσω τα πάντα για να το πετύχουμε».

Setting ourselves up for a strong race day 💪#ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/OtemdkMsym