Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin μίλησε για την περιπετειώδη μάχη που είχε στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στην πίστα της Κίνας.

Μπορεί να ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον poleman Μαξ Φερστάπεν, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Φερνάντο Αλόνσο να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές Grand Prix στο 2024. Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ήταν πολύ ανταγωνιστικός πίσω από το τιμόνι της AMR24 στην πίστα της Σανγκάης και κατέλαβε την 3η θέση στην κατάταξη.

Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Αλόνσο μίλησε για το πώς κατάφερε να κάνει αυτή την επίδοση: «Δεν ξέρω πόσο μπροστά είναι ο Τσέκο. Είχα μια επικίνδυνη στιγμή στις στροφές 1 και 2. Έχασα τον έλεγχο του μονοθεσίου και δεν ήξερα αν ήθελα να συνεχίσω το γύρο μου γιατί είχα χάσει ήδη δύο δέκατα του δευτερολέπτου σε δύο στροφές. Δεν τα παράτησα όμως, συνέχισα να πιέζω και έκανα έναν πολύ καλό χρόνο. Πιστεύω πως το μονοθέσιο βελτιώθηκε μετά τον Αγώνα Σπριντ, έκανα μερικές αλλαγές στο στήσιμο. Θα δούμε αύριο αν θα μεταφραστούν οι αλλαγές σε βαθμούς».

This guy. 💚 Securing his second second row start this weekend. #ChineseGP pic.twitter.com/p0jUbqa4S8

Όταν ρωτήθηκε από τον πρώην οδηγό, Χο-Πιν Τανγκ, σχετικά με τις αλλαγές που έκανε στο μονοθέσιό του μετά τον Αγώνα Σπριντ, ο Αλόνσο απάντησε: «Είναι το ίδιο για όλους. Δεν μπορείς να αλλάξεις εντελώς το μονοθέσιο. Μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές. Κάποιες είναι για λόγους ισορροπίας, ενώ άλλες πρέπει να μαντέψεις αν θα αποδώσουν ή όχι. Δεν θα ξέρουμε την απάντηση μέχρι το τέλος του αυριανού αγώνα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Δεν τα παρατάμε ποτέ, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε».

Το Grand Prix Κίνας θα ξεκινήσει στις 10:00 ώρα Ελλάδος το πρωί της Κυριακής. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 9:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

All set for Sunday in Shanghai. 💪



A mega lap in Q3 means Fernando will start the #ChineseGP in P3 and Lance P11 after a tense and tight qualifying session in China! pic.twitter.com/NVX74g5wfx