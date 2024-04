Ο Ολλανδός χάρισε στη Red Bull Racing την 100ή pole position στην ιστορία της στη Formula 1.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Κίνας δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στη φετινή σεζόν, με τον Μαξ Φερστάπεν να κάνει το 5 στα 5. Ο Ολλανδός χάρισε στη Red Bull Racing την 100ή pole position στην ιστορία της στη Formula 1.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της RB20 και τις αλλαγές που έκαναν οι μηχανικοί της ομάδας μετά τον πρωινό Αγώνα Σπριντ. «Ο αγώνας σπριντ μας έδωσε ορισμένες ιδέες για το στήσιμο του μονοθεσίου. Το οποίο απέδωσε καλύτερα στις κατατακτήριες. Είμαστε χαρούμενοι με την εξέλιξη της περιόδου, η τελευταία μου προσπάθεια στο Q3 πήγε πολύ καλά. Οι συνθήκες ήταν καλές και το απολαύσαμε».

That’s our 100th pole as a team 💯



What a milestone to reach where we had our first ever pole in 2009 🙌#F1 || #ChineseGP pic.twitter.com/Jr12bBSCXM