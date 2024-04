Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τη μάχη του με τους Φερνάντο Αλόνσο και Σαρλ Λεκλέρ στον Αγώνα Σπριντ της Formula 1 στην Κίνα.

Επεισοδιακό αγώνα είχε ο Κάρλος Σάινθ στο Σπριντ της Σανγκάης, όπου τη νίκη κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ισπανός της Scuderia Ferrari πάλευε στους τελευταίους γύρους με τον Φερνάντο Αλόνσο για την 3η θέση και ήθελε όσο τίποτα να τον προσπεράσει.

Στο 16ο γύρο στη στροφή 7 πέρασε τον Αλόνσο από την εξωτερική, όμως ο Ισπανός της Aston Martin αντεπιτέθηκε στη στροφή 9. Οι δυο τους είχαν επαφή και ο Σάινθ βγήκε προσωρινά εκτός πίστας. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing o οποίος κατάφερε να πάρει την 3η θέση.

Λίγο αργότερα ο Σαρλ Λεκλέρ επιτέθηκε στον teammate του από την εξωτερική στη στροφή 13 όμως ο Σάινθ δεν του άφησε χώρο. Εν τέλει ο Μονεγάσκος προσπέρασε τον teammate του με μία πολύ όμορφη κίνηση στη στροφή 2 του 17ου γύρου, όμως είχε πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά του Ισπανού εντός πίστας.

A strong effort in the Sprint 💪 next up, Qualifying!#ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/bjhWx3de86