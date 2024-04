Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την επιστροφή του στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης, μετά από μία πολύ καλή εμφάνιση στον Αγώνα Σπριντ της Formula 1 στη Σανγκάη.

Μπορεί να μην είχε το ρυθμό να κοντράρει τον τελικό νικητή, Μαξ Φερστάπεν, όμως ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση του Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση και παρά το γεγονός πως δεν κέρδισε, πήρε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα.

Εμφανώς χαρούμενος σχετικά με τη 2η θέση στον Αγώνα Σπριντ, ο Χάμιλτον ανέφερε μετά τον τερματισμό: «Αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που πήρα μετά από καιρό. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και ευγνώμων. Δεν μπορούσαμε να παλέψουμε με τη Red Bull σήμερα, όμως κάναμε ένα μεγάλο βήμα, βελτιωθήκαμε πολύ. Η βροχή μας βοήθησε χθες. Ο αγώνας ήταν δύσκολος αλλά ανακάλυψα πολλά από αυτόν και ανυπομονώ για αύριο».

Η οδηγός αγώνων, Τζέσικα Χόκινς, που ανέλαβε τις συνεντεύξεις μετά τον Αγώνα Σπριντ ρώτησε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή τι περιμένει από τις κατατακτήριες που ακολουθούν.

«Δεν είμαστε τόσο γρήγοροι στον ένα γύρο όσο άλλα μονοθέσια. Η Ferrari, η Red Bull, νομίζω και η McLaren είναι μπροστά μας και πιθανότατα και η Aston Martin. Θα δούμε μετά πού θα είμαστε όμως δεν περιμένω να μάχομαι για την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Το θετικό είναι πως μπορούμε να κάνουμε αλλαγές και να βελτιώσουμε το μονοθέσιο μέχρι τις κατατακτήριες», απάντησε ο Χάμιλτον.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κίνας είναι προγραμματισμένες για τις 10:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 09:40 για τη μάχη της pole position.

What a drive by Lewis and a great job by the Team! P2 in the Shanghai Sprint 👏 pic.twitter.com/QSZ12NYyFL