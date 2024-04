Ο Ολλανδός οδηγός της Formula 1 ένιωσε πίεση στους πρώτους γύρους του Αγώνα Σπριντ της Κίνας, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στα... συνηθισμένα.

Με διαφορά άνω των 13 δευτερολέπτων έναντι του δεύτερου Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν τον Αγώνα Σπριντ 19 γύρων στο Grand Prix Κίνας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε από την 4η θέση και αφού πέρασε τον Βρετανό στον 9ο γύρο άνοιξε με απίστευτο ρυθμό τη διαφορά.

«Οι πρώτοι γύροι ήταν γεμάτοι δράση, με τους οδηγούς τόσο μπροστά μου όσο και τον Σάινθ πίσω μου να πιέζουν. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για μένα στην αρχή, αλλά στην πορεία βελτιώθηκε η απόδοση του μονοθεσίου και ένιωσα πιο άνετα με την ισορροπία του. Πήραμε χρήσιμα δεδομένα για τον αγώνα της Κυριακής», ανέφερε ο 26χρονος οδηγός της Red Bull Racing.

From P4 to P1 💪💪



Max wins the Shanghai Sprint Race 👏#F1 || #ChineseGP pic.twitter.com/b31cbHGjZb