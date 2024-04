Και όμως! Ο Έλφιν Έβανς και ο Τιερί Νεβίλ έχουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο μετά από 120 χλμ. στο Ράλλυ Κροατίας.

Η πρώτη μέρα του Ράλλυ Κροατίας, του τέταρτου γύρου του πρωταθλήματος του WRC, ολοκληρώθηκε και απ' ό,τι φαίνεται εξελίσσεται στον συναρπαστικότερο αγώνα μέχρι στιγμής για την φετινή χρονιά. Στην κορυφή βρίσκονται δύο οδηγοί έχοντας σημειώσει ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Ο Έλφιν Έβανς της Toyota Gazoo Racing και ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai Motorsport σταμάτησαν τα χρονόμετρα στην 1:05:15,3". Ο Νεβίλ βέβαια είναι αυτός που θεωρείται 1ος στον αγώνα, επειδή κέρδισε την πρώτη ειδική της Παρασκευής.

Το πλήρωμα των Βέλγων Νεβίλ-Βιντάγκε της Hyundai, φαινόταν ότι είχε μπει στον αγώνα πιο δυνατά από τους υπόλοιπους , καθώς μέχρι την 5η Ειδική Διαδρομή ήταν μπροστά κατά 10,1 δευτερόλεπτα. Η 6η ΕΔ όμως τους κόστισε πολύτιμο χρόνο, διότι λίγο πριν τον τερματισμό είχαν κλατάρισμα στον δεξί εμπρός τροχό και η διαφορά μειώθηκε στο 0,1".

«Ήταν μία πέτρα στον δρόμο. Προσπάθησα να την αποφύγω αλλά ήταν πολύ κοντά στον τροχό και προκάλεσε απευθείας κλατάρισμα. Αυτό έγινε περίπου 2 χιλιόμετρα από το τέλος. Η ειδική ήταν μια χαρά μέχρι εκείνη την στιγμή. Μετά το κλατάρισμα προσπαθούσα απλά να επιβιώσω», δήλωσε ο Τιερί Νεβίλ

Στην 3η θέση και εξίσου κοντά στην κορυφή βρίσκεται ο Σεμπαστιέν Οζιέ, ο οποίος κατάφερε να ανακάμψει στις τρεις τελευταίες ειδικές. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota κατάφερε να μειώσει την διαφορά από τον πρώτο, από 26,9 δευτερόλεπτα, μόλις στα 6,6 δλ. και τελείωσε την μέρα του στην 1:05:21,9". Συγκεκριμένα ανέφερε μετά την 8η ΕΔ: «Τα πήγαμε πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Χαίρομαι που καταφέραμε να μειώσουμε την διαφορά. Αύριο είναι ένα νέο ξεκίνημα ενός "άλλου" ράλλυ, πιο αργό και πιο ολισθηρό».

Μετά την 8η ΕΔ η κατάταξη έχει ως εξής:

Το Ράλλυ Κροατίας συνεχίζεται το Σάββατο, με οκτώ Ειδικές Διαδρομές συνολικού μήκους 108,76 χιλιομέτρων.

