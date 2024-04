O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG μίλησε για την καλύτερη επίδοσή του στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

Ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε μία αφορμή στη Mercedes-AMG να χαμογελά στις κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός κατέκτησε τη 2η θέση με έναν εξαιρετικό χρόνο και ήταν πίσω μόνο από τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Η επίδοση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή τού έφερε μεγάλη ικανοποίηση. Μιλώντας στο Skysports, o οδηγός της Mercedes-AMG είπε: «Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση στην πίστα για κανέναν οδηγό. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Όταν είδα τη βροχή να έρχεται ενθουσιάστηκα. Σε στεγνό οδόστρωμα δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Οπότε ήταν ήρθε η βροχή σκέφτηκα πως θα είχα μια καλή ευκαιρία και το μονοθέσιο ζωντάνεψε».

P2 for LH in Sprint Qualifying! 👊



A great job by Lewis and the team in a difficult wet session 🌧 pic.twitter.com/QpB9Tm02wy