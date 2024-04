Ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia έκανε κομμάτια το ρεκόρ πίστας στο Τέξας και εξασφάλισε την pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ στο Circuit of the Americas ήταν η ευκαιρία του Μάβερικ Βινιάλες να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο το παρατσούκλι «Top Gun». O Ισπανός αναβάτης της Aprilia σημείωσε έναν εξωπραγματικό χρόνο, σχεδόν 1 δευτερόλεπτο ταχύτερο από την περσινή pole, και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση τόσο στον αποψινό Αγώνα Σπριντ όσο και στο αυριανό Grand Prix. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει τον εντυπωσιακό Πέδρο Ακόστα της GasGas Thech3, που ήταν δεύτερος, και τον Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati, που πήρε την 3η θέση.

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Όστιν ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό και με τη συμμετοχή αρκετών ονομάτων που δεν περιμέναμε να δούμε σε αυτήν την περίοδο. Τις δύο θέσεις που οδηγούσαν στο Q2 διεκδικούσαν αμφότεροι οι εργοστασιακοί αναβάτες της ΚΤΜ, oι Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ, όπως και ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati. Στην πίστα βρίσκονταν επίσης και οι δύο Yamaha του Φάμπιο Κουαρταραρό και του περσινού νικητή Άλεξ Ρινς.

A big setback to @BradBinder_33 's session! 😮 He's crashed on his first flying lap! 💥 Meanwhile, @alexmarquez73 sets the early benchmark! 👊 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/OIYzUSH04E

Η προσπάθεια του Μπίντερ ξεκίνησε «με το αριστερό», καθώς είχε πτώση στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια. Ταχύτερος από τους 12 αναβάτες του Q1 σε αυτήν την πρώτη προσπάθεια ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, της Trackhouse Racing, και δεύτερος ο Άλεξ Μάρκεθ, λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω.

Τελικά, οι δύο προνομιούχες θέσεις πήγαν στον Τζακ Μίλερ και στον Άλεξ Μάρκεθ, που στο τέλος κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο Κοουαρταραρό είχε πτώση και έμεινε στην 6η θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από τη 16η θέση, μία πίσω από τον Ρινς, ενώ ο Μπίντερ έμεινε ακόμο πιο πίσω, στη 17η θέση.

Με το ρεκόρ πίστας να έχει συντριβεί την Παρασκευή από τον Χόρχε Μαρτίν, το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες για την επική μάχη που αναμενόταν. Οι προσδοκίες αυτές δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα για τον Μαρτίν, ο οποίος είχε μια πτώση τον πρώτο γρήγορο γύρο του. Η Ducati του Ισπανού ωστόσο δεν είχε πάθει ζημιά και έτσι μπόρεσε να ξαναπροσπαθήσει. Χωρίς αποτέλεσμα, όμως, καθώς έπεσε για δεύτερη φορά λίγο πριν από το τέλος του γύρου κι ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για για έναν πολύ καλό χρόνο.

HE'S DOWN AGAIN! 😱@88jorgemartin didn't even go back into the pits, he carried on and he's crashed on the very next lap! 🤯#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/PXBoDhZdmn